Süper Lig’in 12. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Ekipte; Ersin, Utku, Rosier, Montero, N’Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Serdar Saatçı, Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Dorukhan, Mensah, N’Koudou, Güven, Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Atakan Üner yer aldı.

Beşiktaş’ta eksik isimlerin geri dönmesiyle Alanya karşısına ideal 11’le çıkılacak. Kara Kartal’da kasık sakatlığı düzelen ve hafta boyunca yaptığı çalışmalarla eksiklerini kapatan Josef de Souza ile kart cezasını tamamlayan Cyle Larin, bu akşamki mücadelede görev yapacak. Brezilyalı ön libero, orta alanda Atiba’yla birlikte forma giyecek. Larin de kanat hattında sahaya çıkıp sık sık Aboubakar’la beraber gol peşinde olacak.