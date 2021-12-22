Beşiktaş 'ın Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı mücadelenin bilet satışları sürüyor. Karşılaşma yarın saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Gökhan Töre sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Töre, sağ alt baldırındaki ağrı sebebiyle Göztepe maçı kadrosuna alınmayacak.

Josef'in oynayıp oynamayacağı belli değil

Fenerbahçe maçında attığı 2 golle derbiye damga vuran Josef de Souza'nın ise kasığında ağrı olduğu ve kamp kadrosuna alınacağı ancak oynayıp oynamayacağının ise yarın netlik kazanacağı ifade edildi.

Siyah-Beyazlılar'da Necip Uysal, Mert Günok ve N’Koudou’nun da sakatlıkları devam ediyor. (TRT Spor)