Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Siyah-Beyazlıların sabah idmanında yıldız futbolcu Adem Ljajic, ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı. Hemen doktorların müdahale ettiği sakatlık sonrası bir süre kendine gelmeye çalışan Ljajic, hafif bir düzelme sonrasında antrenmanı yarıda bırakarak otele döndü.

Ljajic'in durumu yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.

Ljajic'in sakatlığı sonrası kısa bir açıklama yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "Aşil tendonunda sorun yok, ayak iç bilek bağları kontrol edilecek. Belki orada bir problem olabilir ama çok ciddi gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, siyah-beyazlıların bir saat süren idmanı taktik çalışması şeklinde geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı hücum organizasyonları üzerinde dururken pas, hücum pres çalışması ve çift kale maç ile antrenman sona erdi.

İdmana grip olan Elneny ile tedavisi devam eden Douglas ve Dorukhan katılmadı. Rebocho ve Tyler Boyd ise sadece koşu antrenmanı yaptı. Burak, Diaby ve N'Koudou antrenman sonrası özel olarak şut çalışması gerçekleştirdi.

2018 yılı Eylül ayında Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi kapsamında, Finike İlçesi Yuvalı Şehit İsmail Çalkan Ortaokulu'nda öğrenim gören 12 öğrenci, Beşiktaş antrenmanını takip etti. Çocuklar ve askeri yetkililer takımla ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Antalya kampını yarın oynayacağı Altınordu maçı ile tamamlayacak. Kamp otelinin sahasında oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.