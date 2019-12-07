Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi. Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama...

Erzincanspor maçında sol üst arka bacak ( biceps) adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Kevin N’KOUDOU’nun yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Yıldız ismin 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Orhan Yıldırım