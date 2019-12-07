Son dakika | Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Erzincanspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan N'Koudou'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında oynaması ise şüpheli...
Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi. Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklama...
Erzincanspor maçında sol üst arka bacak ( biceps) adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Kevin N’KOUDOU’nun yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Yıldız ismin 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz bilinmiyor.
Orhan Yıldırım