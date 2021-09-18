Süper Lig 'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş 'ta sakatlık kabusu yaşanmaya devam ediyor... Siyah Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan, Welinton, Domagoj Vida, Umut Meraş, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira, maç kadrosunda yer almamış, Valentin Rosier de maça saatler kala kadrodan çıkarılmıştı.

Siyah Beyazlı ekibe zorlu deplasmanda kötü haberler art arda geldi, Necip Uysal ve Mehmet Topal oyuna devam edemedi

Necip Uysal'ın yerine 21. dakikada Miralem Pjanic girdi. Mehmet Topal ise 37. dakikada yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.





İlgili Haberler Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI



