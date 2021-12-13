Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş 'ın ilgilendiği iddia edilen son isim Fransız teknik adam Sabri Lamouchi oldu.

The Athletic'te yer alan habere göre; 50 yaşındaki çalıştırıcı, siyah beyazlı ekibin başına geçmesi muhtemel teknik direktörler arasında en önemli aday konumunda. Fransız teknik adamın, diğer adaylardan bir adım önde olduğu öne sürüldü.

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'tan ayrıldıktan sonra son olarak Katar takımı Al-Duhail'i çalıştıran Sabri Lamouchi'nin oynattığı futbol karakteri ve metodolojisiyle Beşiktaş'a çok uygun olduğu kaydedildi.









AVANTAJLARINI SIRALADILAR

Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Georges-Kevin Nkoudou ve Welinton gibi isimleri yakından tanıyor olması büyük bir avantaj olarak gösterilen 50 yaşındaki teknik adamın ayrıca birçok yabancı dili çok iyi seviye konuşuyor olmasına vurgu yapıldı.

Ofansif futbol anlayışıyla dikkat çeken Fransız teknik adamın, kulüp içerisinde zorlu koşullarla baş etme ve yıldız oyuncuları sorun yaşamadan yönetebilme gibi yetileriyle Beşiktaş'ta son dönemde bu konularda yaşanan sorunlara çözüm olacağı belirtildi.

YÖNETİM BUGÜN TOPLANIYOR

Sıkıntılı geçen günlerin ardından Kayserispor galibiyetiyle rahat nefes alan Beşiktaş’ta gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı var. Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında Önder Karaveli ile çıktığı ilk sınavdan galibiyetle ayrılan Kartal’da yönetim bugün Vodafone Park'ta bir araya gelip yeni hoca konusunu masaya yatıracak.

Siyah-beyazlı yönetim tercihini yabancı bir teknik adamdan yana kullanmayı düşünüyor. Ahmet Nur Çebi yönetiminin yabancı bir teknik adamı göreve getirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Yeni teknik adama bu zirvede karar verilmesi ve kararın ilerleyen saatlerle açıklanması bekleniyor.







