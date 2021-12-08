Beşiktaş , sezon başında İspanyol devi Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'i geri göndermek istiyor.

Sergen Yalçın performansından memnun değil

Zurnal.rs sitesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlı takım teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, Bosnalı yıldızın fiziksel durumundan, maç performansından memnun olmadığı ve bu yüzden de ocak ayında oyuncunun geri gönderilmesini istediği belirtildi.

Xavi takımda görmek istiyor

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında Katalan devinin yeni teknik direktörü Xavi Hernandez'in, Pjanic'i devre arasında geri çağırmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Geri çağırılabilir maddesi yok

Ancak; Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle siyah-beyazlıları ikna etmesi gerekiyor.

Bu sezonki performansı

Beşiktaş ile bu sezon 11 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 asist kaydetti. (Ajansspor)