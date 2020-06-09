Koronavirüs süreci sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen alanlar arasında futbol dünyası da yer almıştı. Yaklaşık 3 aylık süreçte herhangi bir gelir elde edemeyen takımlar arasında yer alan Beşiktaş’ta yönetim, yeni yol haritasını belirledi. Transferden sorumlu yönetici ve Beşiktaş Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, takımda kontratı bitecek oyuncular ve yeni takviyeler konusundaki resmi çalışmalarını sezon sonuna bırakma kararı aldı.

Birinci temas yüz yüze...

Koronavirüs sebebiyle uçak yolculuğunu güvenli bulmaması sebebiyle önceki gün Hollanda’dan İstanbul’a doğru özel aracıyla yola çıkan tecrübeli yönetici, Türkiye’ye gelmesinin ardından oyuncularla bir görüşme gerçekleştirecek. Yıldızlarla yüz yüze ilk teması kuracak olan Torunoğulları’nın, talepleri dinleyip resmi anlaşma için sezon sonunu işaret edeceği bildirildi.

7 ismin kaderi belli olacak

Kara Kartal’da sezon sonunda; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson’ın kontratları bitecek... Ek olarak; Rebocho, Diaby, Elneny ve Boateng’in de kiralık kontratları sona erecek. Bu 7 futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın’la bir görüşme yapacak olan Erdal Torunoğulları, başarılı hocadan ek olarak kadroda düşünmediği isimleri iletmesini isteyip ardından ilk olarak, ‘ayrılık listesi’ hazırlayacak.

Yeni takviyeler için ilk etapta kadroda yer açması gereken Erdal Torunoğulları, bu operasyonu tamamladıktan sonra yapılacak takviyeler için resmi olarak düğmeye basacak.

Gökmen Özcan