Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hatayspor'u 7-0 gibi bir skorla geçen Beşiktaş'ta, o karşılaşmada bir golü bulunan Kevin NKoudou, sakatlanarak 43 dakikada oyundan çıkarak yerini Rıdvan Yılmaz'a bırakmıştı.

Siyah beyazlılar, yıldız futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.







