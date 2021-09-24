Beşiktaş , Francisco Montero’nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
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Siyah Beyazlı kulüpte sakatlıklar teknik heyetin işini bir hayli zorlaştırdı. Zaten 16 kişilik bir kadro ile İzmir'e giden Beşiktaş'ta elde kalan tek stoper Montero'nun da kadrodan çıkartılması ile savunma hattının nasıl oluşacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
Beşiktaş'ta İzmir deplasmanında olamayacak isimler şu şekilde:
Rosier (Cezalı)
Montero
Vida
Batshuayi
Ghezzal
Alex Teixeira
N'Koudou
Necip Uysal
Mehmet Topal
Cyle Larin
Welinton