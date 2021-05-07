Son dakika | Beşiktaş'ta Mensah şoku! Derbi kadrosundan çıkarıldı
Son dakika haberi...Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı öncesi eksikleri artmaya başladı. Aboubakar ve Nkoudou'nun ardından Mensah'ın da kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Beşiktaş'ın derbi maçı kamp kadrosu da belli oldu
Son dakika haberi...Beşiktaş, Ganalı oyuncu Bernard Mensah'ın dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığını ve çekilen MR sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiğini bildirdi. 26 yaşındaki oyuncu teknik ekibin kararı doğrultusunda Galatasaray derbisi kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.
Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için kamp kadrosu da açıklandı