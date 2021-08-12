Beşiktaş transferde eski hocası Lucescu'nun görüşlerine büyük önem veriyor. Rumen hoca, Alex Teixeira gündeme alındığında Shakhtar Donetsk döneminden öğrencisi hakkındaki görüşlerini siyah beyazlılara iletmişti. Orta sahaya Çin ekibi Guoan'da oynayan Lucas Fernando Martins'i düşünen Beşiktaş'a yine Lucescu'dan referans geldi.

Brezilyalı futbolcularla yakından ilgilenen ve birçoğunu Avrupa futboluna kazandıran Lucescu'nun, Fernando Martins ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Kendisini Brezilya döneminden bu yana tanırım. Aradığınız mevki için de ideal. Performansıyla katkı sağlayacağına, dikkat çekeceğine kefilim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Guoan'da toplam 22 maç oynayan 29 yaşındaki oyuncu 4 gol attı, 2 asist üretti.

Sabah







