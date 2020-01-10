Beşiktaş'ta son dakika şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı ekibin Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan Lens, oyuna devam edemedi.

Beşiktaş’ın Altınordu ile karşı karşıya geldiği hazırlık karşılaşmasının 64. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens oyuna devam edemedi. Sağ kanattan atağa kalktığı sırada bir anda sağ üst arka adalesini tutarak sekmeye başlayan Jeremain Lens’e ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi yaptı.

Hollandalı oyuncunun durumu, yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.

Kulüpten yapılam açıklama ise şu şekilde: Altınordu ile oynanan hazırlık maçındaki arka adalesinden sakatlanan oyuncumuz Geremain Lens’in durumu pazar günü çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak.

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