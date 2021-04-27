Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş 38. hafta maçında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Kayserispor ile oynadığı maçta kadroda yer alamayan Cyle Larin ile Atiba Hutchinson da Rizespor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Cenk Tosun ile sarı kart cezalıları Valentin Rosier ve Necip Uysal yarın görev alamayacak.

Beşiktaş'ta Rizespor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz ceza sınırında.

Beşiktaş’ın Rize deplasmanındaki kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Fabrice N’Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N’Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.







