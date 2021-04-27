Beşiktaş’ta tüm gözlerin çevrildiği Cyle Larin dün sahaya indi. Kanadalı golcü takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Milliyet'in haberine göre; Sağ arka adalesindeki ağrı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında teknik heyet tarafından dinlendirilen Larin’in tedavisine devam edildiği aktarıldı. Bu sezon 33 lig maçında 15 gol, 4 asiste imza atan başarılı futbolcu bugün yapılacak son antrenmanda bir dizi teste tabi tutulacak. Cyle Larin kendini iyi hissetmesi halinde takımla çalışacak ve maç kadrosuna da alınacak. Kanadalı golcünün ilk 11’de yer alıp almayacağı maç günü netlik kazanacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın bu konudaki kararını oyuncusuyla yapacağı görüşmeden sonra verecek.

Takımla çalışmazsa Riye'ye götürülmeyecek!

Cyle Larin bugün takımla birlikte çalışamaması halinde ise büyük ihtimalle Rize’ye götürülmeyecek. Teknik patron Yalçın’ın, yıldız futbolcuyu tamamen iyileşmeden sahaya sürmek istemediği belirtildi. Larin, Rize maçı kadrosunda yer almazsa Beşiktaş’ın hücum hattı Kayserispor maçındaki gibi olacak. Rachid Ghezzal ve Kevin N’Koudou kanatlarda, Gökhan Töre ise yine santrfor pozisyonunda yer alacak.