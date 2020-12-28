Liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyen Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor’la çok kritik bir puan mücadelesi yapacak. Annesi vefat ettiği için bugün ülkesi Kamerun’a gidecek olan Vincent Aboubakar’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Josef de Souza zorlu randevuda forma giyemeyecek.

Milliyet'in haberine göre; Kartal’da, Aboubakar’ın yokluğunda santrfor pozisyonunda oynamasına kesin gözüyle bakılan Cyle Larin’in durumunun da şüpheli olduğu ortaya çıktı. Ankaragücü ile perşembe günü oynanan maçta başına aldığı ağır darbe nedeniyle kaşı açılan Kanadalı golcünün durumunun Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı kara kara düşündürdüğü aktarıldı.

Maç sırasında kaşına dikiş atılan Larin’in sağ gözünün ciddi biçimde şiştiği ve golcü oyuncunun görmekte güçlük çektiği öğrenildi. Cyle Larin’in durumu bugün yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Kanadalı golcü gözündeki şişliğin inmesi halinde ilk 11’de forma giyebilecek. Aksi halde teknik patron Sergen Yalçın, gol bölgesinde Güven Yalçın’a şans tanıyacak.

Bu arada oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı hocanın, Sivasspor maçının önemine dikkat çektiği belirtildi. Daha önce çok kritik olan Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazandıklarını hatırlatan Sergen Yalçın’ın bu karşılaşmalardaki kazanma arzusunu bir kez daha sahada görmek istediğini dile getirdiği ifade edildi.