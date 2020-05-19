Son dakika! Beşiktaş'ta koronavirüs testi negatif çıktı

Beşiktaş, koronavirüs testi sonuçlarını açıkladı. Siyah-Beyazlılar, daha önce pozitif olan bütün sonuçların negatife döndüğünü açıkladı.

19 Mayıs 2020, Salı 21:31 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ta koronavirüs testi negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü, dün futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Beşiktaş, bu gelişmenin ardından yarın antrenmanlara yeniden başlama kararı aldı.

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