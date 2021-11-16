Kara Kartal’ın tecrübeli ön liberosu Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın’ın son 2 sezondur takımında en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor. Geçen dönem 38 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve üç asistlik performans ortaya koyan Josef, hem istikrarlı futbolu hem de lider özelliği sebebiyle Siyah-Beyazlılar’ın en ön plana çıkan oyuncusu konumunda. Alex Teixeira’nın Beşiktaş ’a transfer sürecinde de oldukça etkili olan başarılı futbolcu için yönetim, kararını verdi. Josef’in sezon sonunda bitecek olan kontratında yer alan opsiyon maddesini Ocak ayında aktive etmeyi planlayan idareciler, konuyu yıldız isimle de görüştü.

Olumlu yanıt verdi

Her fırsatta yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş’ta devam etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Josef’ten de olumlu yanıt alan Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcunun kontratını devre arasında 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatacak.

Orhan Yıldırım







