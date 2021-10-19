MENÜ

Son dakika! Beşiktaş'ta Josef ve N'Sakala arasında gerilim

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting'i konuk eden Beşiktaş'ta sinirler gerildi. Maçın ilk yarısının 3-1'lik Sporting üstünlüğü ile sona ermesinin ardından N'Sakala ve Josef de Souza arasında tartışma çıktı. İşte ayrıntılar...

19 Ekim 2021, Salı 20:58 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Beşiktaş'ta Josef ve N'Sakala arasında gerilim

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting ile karşı karşıya gelen Beşiktaş 'ta ilk yarının 3-1 geride kapatılmasının ardından sinirler gerildi.

Siyah-Beyazlı ekipte ilk yarının ardından N'Sakala ve Josef de Souza arasında tartışma çıktı. Araya giren genç kaleci Ersin Destanoğlu, olayın büyümesini engelleyerek iki oyuncuyu da sakinleştirdi.

Saycan Sayım


İlgili Haberler
Sebastian Coates'in golleri Beşiktaş taraftarını çıldırttı!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...