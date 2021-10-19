UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting ile karşı karşıya gelen Beşiktaş 'ta ilk yarının 3-1 geride kapatılmasının ardından sinirler gerildi.

Siyah-Beyazlı ekipte ilk yarının ardından N'Sakala ve Josef de Souza arasında tartışma çıktı. Araya giren genç kaleci Ersin Destanoğlu, olayın büyümesini engelleyerek iki oyuncuyu da sakinleştirdi.

Saycan Sayım







