Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisans problemi çözüldü. Siyah-beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını TFF'ye bildirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Gençlerbirliği maçında görev alacak.

3 maçı kaçırdı

Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül’de sözleşme imzaladığı De Souza, lisansının çıkmamasından dolayı Süper Lig’deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.

Al Ahli geri çağırmıştı

Beşiktaş'ın bir süre önce kadrosuna kattığı Josef de Souza'yı eski takımı Al Ahli geri çağırmıştı. Suudi Arabistan ekibi, deneyimli oyuncunun sözleşmesini haksız feshettiğini savunarak oyuncunun geri dönmesi gerektiğini iler sürmüştü. Josef de bu haberlerin üzerine sosyal medya hesabından bir yanıt niteliği taşıyan yanıt paylaşarak, "geri dönme ihtimalim sıfır (0)" ifadelerini kullanmıştı.







