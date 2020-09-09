Beşiktaş, ön libero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlı kulüp, uzun süredir görüşme halinde olduğu Josef de Souza ile prensip anlaşmasına vardı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki ön libero için Galatasaray ve Başakşehir'le çekişen siyahbeyazlı ekip, oyuncuya 1+1 yıllık mukavele teklif etti. Sabah'ın haberine göre; yönetim, futbolcuya maaş olarak da 1.3 milyon Euro garanti ücret önerdi. Pazarlıkların bu rakam üzerinden yürütüldüğü, daha sonra ise tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Beşiktaş dün ise Josef de Souza'yı resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Dubai'de ailesiyle birlikte tatil yapan Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor.