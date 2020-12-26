Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber. Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcunun sol uyluk iç adalesinde yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcu Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın açıklaması!

Josef de Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir.Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.