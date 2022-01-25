Sergen Yalçın sonrası yoluna Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş için Alman basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı ekibin en son Nürnberg'i çalıştıran Jens Keller'i, sezon sonu takımın başına getirmek istediği ortaya çıktı.

Sport1'de yer alan habere göre Nürnberg'i çalıştıran ve yaklaşık 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmayan 51 yaşındaki Jens Keller, Beşiktaş'ın adayları arasında yer alıyor.

Takımın şu anda Önder Karaveli tarafından geçici olarak çalıştırıldığı aktarılan haberde, Beşiktaş Sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile Keller arasında video konferans yoluyla ilk temasların gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Keller Beşiktaş'a sıcak bakıyor

Beşiktaş'ın sezon sonu yeni bir teknik direktör ile anlaşmak istediği ve genç futbolcularla çalışma tecrübesi olan Jens Keller'in Siyah-Beyazlı kulüpten gelecek olası bir teklife sıcak baktığı iddia ediliyor.

En başarılı dönemi Schalke

Kariyerinde Almanya'dan dışarı çıkmayan ve Schalke, Union Berlin, Ingolstadt ve Nürnberg'i çalıştıran teknik adam, en başarılı dönemini Schalke'nin başında geçirdi. Schalke ile iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanana Alman teknik adam, 2012-2014 seneleri arası çalıştırdığı takımda 76 maçta 1.63 puan ortalaması tutturdu.



