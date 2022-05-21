Beşiktaş 'ın genç ve potansiyelli oyuncu planında önemli yer tutan Jacob Ondrejka için kulübü Elfsborg ile 2.5 milyon Euro rakamı üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Siyah-beyazlılar, ödeme planı konusunda da İsveç ekibini ikna etti.

2.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin Elfsborg'a 5 eşit taksit halinde ödenmesi noktasında el sıkışıldı. Bu gelişme sonrası Ondrejka tarafıyla temasları sıklaştıran Beşiktaş, menajeri ile yıllık ücret ve sözleşme detayları üzerinde pazarlıklara başladı.

19 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık kontrat imzalamak isteyen Beşiktaş, bu transferi en kısa süre içerisinde neticeye bağlamayı hedefliyor.

Sabah







