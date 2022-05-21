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Son dakika! Beşiktaş'ta Jacob Ondrejka transferi için geri sayım

Beşiktaş, İsveç ekibi Elfsborg'la Jacob Ondrejka transferi için 2.5 milyon Euro bonservis bedelinin 5 eşit taksit halinde ödenmesi konusunda el sıkıştı. Futbolcuyla 5 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ediyor.

21 Mayıs 2022, Cumartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ta Jacob Ondrejka transferi için geri sayım

Beşiktaş 'ın genç ve potansiyelli oyuncu planında önemli yer tutan Jacob Ondrejka için kulübü Elfsborg ile 2.5 milyon Euro rakamı üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Siyah-beyazlılar, ödeme planı konusunda da İsveç ekibini ikna etti.

2.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin Elfsborg'a 5 eşit taksit halinde ödenmesi noktasında el sıkışıldı. Bu gelişme sonrası Ondrejka tarafıyla temasları sıklaştıran Beşiktaş, menajeri ile yıllık ücret ve sözleşme detayları üzerinde pazarlıklara başladı.

19 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık kontrat imzalamak isteyen Beşiktaş, bu transferi en kısa süre içerisinde neticeye bağlamayı hedefliyor.

Sabah


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