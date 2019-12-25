Beşiktaş Kulübü’nün, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yle Kadıköy’de oynanan mücadelesindeki hakem kararlarına olan tepkisi devam ediyor... Önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Vodafone Park’ta düzenlediği toplantıda, ‘Takipçisi olacağız’ dediği VAR kayıtlarıyla ilgili olarak dün resmi atak da geldi. Siyah-Beyazlılar, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının 26 Aralık Perşembe (yarın) gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulunuldu.

‘Yarın saat 17.00’ye kadar...’

Başvuruda “22.12.2019 tarihinde Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumunuzdur” denilerek, hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçla ilgili şu görüşlere yer verildi: “Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlacaktır. Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00’ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz.”

Başkan, sistemi eleştirmişti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Vodafone Park’ta yaptığı açıklamayla VAR konusunda net ifadeler kullanmıştı. İşte Çebi’nin sözleri; “VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR’a müracaat imkanı tanınmalı. Şenol hocamın (Şenol Güneş) dediği gibi iyi niyet olmadıktan sonra varmış yokmuş fark etmiyor. VAR kayıtları açıklanmalı! Neyi gizliyorsunuz. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var! Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıt var mı diyelim. Korkmayın! Açıklayın! Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, ihracaata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz.”

Çebi, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş’tan 3 ismin PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu. Bildiride, “Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin; önceki 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran’ın 22.12.2019 tarihinde medyada yapmış olduğu ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’, Erdal Torunoğulları’nın da 23.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.