Beşiktaş'ta ilk istifa geldi. Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uğur Gökhan Sarı görevinden ayrıldı.

Siyah-Beyazlı takımda Fikret Orman döneminde CEO olarak görev yapan Uğur Gökhan Sarı, 120 bin TL'lik maaşı ile gündeme gelmişti.

KAP'a bildirildi...

Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

Ahmet Nur Çebi eleştirmişti!

Ahmet Nur Çebi, başkanlık seçimi öncesinde Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı hakkında, "CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil. O zaman neden bu arkadaşa 120 bin lira ödeniyor?" ifadelerini kullanmıştı.

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