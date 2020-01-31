Son dakika! Beşiktaş'ta Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı

Son dakika... Beşiktaş, bugün sözleşme imzaladığı genç yıldız adayı Ajdin Hasic'i TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.

31 Ocak 2020, Cuma 18:51 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ta Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna katmasına rağmen maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle lisans çıkaramadığı Hasic ile bugün 4 yıllık sözleşme imzaladı. 

Beşiktaş ile imzaladığı sözleşme sonrası 18 yaşındaki oyuncu, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Siyah-Beyazlılar, Kevin-Prince Boateng transferi sonrası artan yabancı sayısı nedeniyle Hasic'i Ümraniyespor'a yarım sezon için kiralık olarak yolladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-20 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır" denildi.


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