Beşiktaş, sezon başında kadrosuna katmasına rağmen maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle lisans çıkaramadığı Hasic ile bugün 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş ile imzaladığı sözleşme sonrası 18 yaşındaki oyuncu, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.
Siyah-Beyazlılar, Kevin-Prince Boateng transferi sonrası artan yabancı sayısı nedeniyle Hasic'i Ümraniyespor'a yarım sezon için kiralık olarak yolladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-20 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır" denildi.