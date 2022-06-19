Beşiktaş , yeni sezonda teknik direktör Valerien Ismael'le Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için 27 Haziran'da sezonu açacak olan Ismael; Gedson Fernandes ve Romain Saiss'in ardından, yeni forvetin de takıma bir an önce alınmasını dile getiriyor. Fransız teknik adamın ısrarı sonrasında çalışmalar hızlandı. Burnley'den ayrılacak olan Wout Weghorst'tan ikinci kez yanıt beklemekten bunalan idareciler, La Liga temsilcisi Real Madrid'den Luka Jovic için bastırıyor. Real Madrid'in 3 yıl önce Frankfurt'tan 63 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Luka Jovic, geçen sezon kiralık olarak oynadığı takımda 19 maçta 1 gol atmıştı.

Karar an meselesi

Beşiktaş'tan idareciler, Alexander Sörloth için de Leipzig'le pazarlıklarına devam ediyor. Alman kulübünün, 10 milyon Euro'luk talebinde geri adım atması an meselesi... Danimarka Milli Takımı’nın golcüsü Kasper Dolberg için de Fransız ekibi Nice'le temaslar sürüyor. Hedef, 27 Haziran'daki kampa yeni forveti yetiştirmek. Bu isimlerle birlikte Cenk Tosun da yeni sezonda Beşiktaş forması giyebilir.







