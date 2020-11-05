Son dakika haberi... Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlılarda sakatlığı devam eden Gökhan Töre ile Kevin N'Koudou kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlılarda cezalı olan Josef de Souza da kamp kadrosuna dahil edildi. Brezilyalı futbolcunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı ise Tahkim Kurulu'nun indirim konusundaki kararına göre belli olacak.









Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

İHA







