Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Rachid Ghezzal, “Çok sıra dışı bir duygu yaşıyoruz. Sezona kötü başlamıştık ama sonra yükselişe geçtik. Yarışta öyle şeyler oldu ki son ana kadar devam etti. Belki de bu yüzden şampiyonluğun anlamı ve getirdiği mutluluk bambaşka bir boyuta çıktı” dedi. Takıma yaptığı katkıdan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Cezayirli yıldız, “Saha içinde bana özgürlük ve sorumluluk verildi. Şampiyon olmamızı sağlayan faktör takımdaşlık duygusuydu” yorumunu yaptı.









‘Ailem de çok mutlu’

Şampiyonlukta herkesin pay sahibi olduğunu kaydeden Ghezzal, “Bu yüzden kimseyi ayıramam. Hala bir maçımızın olduğunu da unutmamak lazım. Sezonu çifte kupayla tamamlama şansımız var. O fırsatı da ıskalamak istemiyoruz” diye konuştu. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istediğini tekrarlayan tecrübeli oyuncu, “Ailem de Türkiye’de çok mutlu. Beşiktaş’ta devam etme fikrine tamamen pozitifim. Bunun için hem benim ve hem de Leicester City’nin Beşiktaş ile anlaşması lazım” ifadelerini kullandı.

Rosier: Devam etmek isterim

Ghezzal gibi kiralık sözleşmesi biten Rosier de koşulların oluşması halinde takımda kalmak istediğini açıkladı. Fransız sağ bek, “Burada gayet mutluyum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansımız var. Uygun koşullar oluşursa ve kulüpler anlaşırsa tabii ki devam etmek isterim” dedi. “Hala rüyada gibiyiz. Karagümrük maçından sonra gerçekten yıkılmıştım. Her şey elimizden kayıp gidecek diye korku yaşadım ama toparlandık ve şampiyon olduk” diye konuştu.







