Süper Kupa finaline giderken Katar'ın başkenti Doha'da koronavirüs (Covid-19) olduğu ortaya çıkan Rachid Ghezzal'ın yeni test sonucu bugün belli oldu.

Yeni testi negatif

Cezayirli futbolcunun yeni testi negatife döndü. Yani Ghezzal, covid-19'u atlattı.

Gaziantep FK maçında oynaması bekleniyor

Süper Kupa finalinin yanı sıra Çaykur Rizespor maçında da takımını yalnız bırakan Ghezzal'ın cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Gaziantep FK maçında oynaması bekleniyor.

Oğuzhan da negatif

Siyah-beyazlı takımda koronavirüse yakalanan ve Çaykur Rizespor maçında oynayamayan Oğuzhan Özyakup'un da dün yapılan testi negatife döndü. Orta saha oyuncusu görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında oynayabilecek.

Koronavirüse yakalanan diğer oyuncuların test sonucu ise hala pozitif. İşte o oyuncılar:

*Atiba Hutchinson

*Miralem Pjanic

*Alex Teixeira

*Cyle Larin

*Kenan Karaman

*Can Bozdoğan

*Mehmet Topal

Öte yandan, yarın yapılacak koronavirüs test sonuçlarının ardından bu oyuncuların da maça yetişeceği öğrenildi. (Ajansspor)