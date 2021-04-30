Beşiktaş'ta sezonun en büyük çıkış yapan oyuncularından olan Rachid Ghezzal için flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu. Cezayirli yıldızın, transfer hikâyesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir etkisi var.

SADECE 1 DAKİKA İZLEDİ

Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izledikten sonra, "Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana onu alın." dedi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a gelişinde görüşmelere bizzat katılarak aktif rol oynadı. 28 yaşındaki sağ kanat da ortaya koyduğu futbolla hocasını yanıltmadı.









SON 9 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN İSMİ!

16 gol pası ile asist krallığında zirvede bulunan ayrıca 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki Cezayirli, son oynanan Çaykur Rizespor maçında takıma her iki kategoride de katkı sağladı. Ghezzal, Süper Lig'de son 9 sezonun en çok asist yapan ismi olurken, Beşiktaş'ta ise son 20 yılın en iyisi unvanını aldı. Daha önce Ricardo Quaresma bu alanda 14 asist ile en iyi isim durumundaydı.