SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sakatlık! Kevin N'Koudou devam edemedi
Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou şoku yaşanıyor. Son haftaların formda ismi, karşılaşmanın 43. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 26 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Son haftalarda sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Siyah Beyazlı ekibin Hatayspor'u konuk ettiği maçı tamamlayamadı.
Karşılaşmanın 43. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen N'Koudou, yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı. 26 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği çekilecek MR'ın ardından belli olacak.