Trabzonspor'la oynadığı iç saha maçında Dorukhan Toköz'ün atılmasıyla karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, bir iç saha maçında daha eksik kaldı. Siyah Beyazlılar'da 15. dakikada Levan Shengelia'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Fabrice N'Sakala sarı kart görmüştü. Başarılı sol bek, 21'de de Jevtovic'in ayağına sert şekilde basınca Halis Özkahya'dan ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı...

Kırmızı kartın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kongo asıllı Fransız oyuncuya "Ne yapıyorsun sen!" diye fırça atması da dikkat çekti.







