Bu sezon Beşiktaş ’ın en fazla değer kazanan isimleri arasında görünen kaleci Ersin için Fransa’nın Nice Kulübü kapıyı çaldı.

Siyah-beyazlıların genç file bekçisi için 7 milyon euro önereceği söylenen Fransızların bu teklifini kabul edilmeyeceği, Ersin’in değerinin minimum 10 milyon euro olarak belirlendiği dile getirildi.

Milliyet'in haberine göre; Genç yaşına rağmen Beşiktaş kalesini başarıyla koruyan ve ligdeki performansıyla şampiyonluğa önemli katkıda bulunan Ersin’in gitmesi durumunda siyah-beyazlıların, Başakşehir’in kalecisi Mert Günok’u gündemine alacağı dile getirildi.

Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen “Golden Boy” ödülüne aday gösterilen Ersin, 100 kişilik adayın içinde yer aldı. 100 kişilik liste, her ayın 15’inde verilen oylar sonucunda 20’e düşecek, 15 Ekim’de de 20 kişilik son liste ortaya çıkacak.







