Torino tarafından istendiği iddiaları gündeme gelen Beşiktaş 'ın genç yeteneği Emirhan İlkhan,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışına transferim hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım."

Emirhan İlkhan'ın paylaşımı şu şekilde:







