Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, zaferini Vodafone Park'ta kutladı. Siyah Beyazlı ekiple sözleşmesi sona erecek olan ve ismi Fenerbahçe ve Avrupa ekipleriyle anılan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamasına çıktığı şarkıyla kafaları karıştırdı.

Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum'la çıkan Dorukhan'ın Siyah Beyazlı ekibe veda edeceği şeklinde yorumlandı.









Gündüz saatlerinde Dorukhan ile ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Dorukhan için şimdi EURO 2020 var, EURO 2020 sonrasında bakacağız. Döndüğünde ortak bir karar veririz." ifadelerini kullanmıştı.







