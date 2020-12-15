Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz ile Beşiktaş yönetiminin görüşmesinden sonuç çıkmadı. Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, milli futbolcuya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret teklif etti. Bu kontrata göre Dorukhan'ın bonuslarla birlikte yıllık kazancı 10 milyon TL'nin üzerine çıkabilecek. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun menajeri garanti maaşın yukarıya çekilmesini talep etti. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek anlaşma zemini araması bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyen Dorukhan Toköz, 1 asist yaptı.