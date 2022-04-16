Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verirken gündeme sürpriz bir isim geldi... Teknik Direktör Valerien Ismael'in de onayını alan Beşiktaş, Antalyaspor'un yıldızı Doğukan Sinik için harekete geçti. Siyah-Beyazlı Yönetimin önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibinin yönetimiyle masaya oturacağı ve transfer şartlarını öğreneceği belirtildi. 2024 yılına kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan Doğukan için kulübünün kapıyı 4 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Beşiktaş'ın ise Doğukan Sinik transferi için Akdeniz ekibine takasta oyuncu teklif edeceği gelen bilgiler arasında...

23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Nuri Şahin ile büyük bir çıkış yakaladı. Bu sezon 26 Süper Lig maçında 3 gol, 6 asiste imza attı. Genç yıldız 1 kez de A Milli formayı giymeyi başardı. 2018 yılında 50 bin Euro piyasa değeri olan Doğukan'ın şimdiki değeri ise 3.3 milyon Euro. (Takvim)