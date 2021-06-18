Çifte kupalı şampiyonun Sergen Yalçın'ın Beşiktaş 'taki geleceği belli oluyor. Siyah Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşme konusunu görüşmek yarın Sergen Yalçın ile bir araya gelecek.

NTV Spor'da yer alan habere göre; kulüp binasında yapılacak görüşmede başkan Ahmet Nur Çebi, 48 yaşındaki çalıştırıcıya resmi teklifi sunacak. Anlaşma sağlanması halinde Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Sergen Yalçın sözleşme için ilk görüşmeyi bir süre önce kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ile yapmış, kadro planlaması ve taleplerini iletmişti.







