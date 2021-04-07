Beşiktaş'a önemli isimleri Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi. TRT Spor'a göre daha önce corona virüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son yapılan testleri negatif çıktı.

Hem Cenk Tosun'un hem de Dorukhan Toköz'ün bugün oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer almaları bekleniyor.



