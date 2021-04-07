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SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz müjdesi

Beşiktaş'ta corona virüse yakalanan isimlerden Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün testlerinin negatif çıktığı belirtilirken iki isim de bugün oynanacak Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

07 Nisan 2021, Çarşamba 14:44 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz müjdesi

Beşiktaş'a önemli isimleri Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi. TRT Spor'a göre daha önce corona virüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son yapılan testleri negatif çıktı. 

Hem Cenk Tosun'un hem de Dorukhan Toköz'ün bugün oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer almaları bekleniyor. 

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