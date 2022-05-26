Beşiktaş 'ta 29 Mayıs günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi büyük bir kriz patlak verdi. Siyah Beyazlı yönetimin genel sekreteri Mesut Urgancılar, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Başkan Ahmet Nur Çebi'nin listesinde yer almayacağını duyurdu. Olayın perde arkasında ise kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ın olduğu öğrenildi.

Urgancılar, başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Emre Kocadağ için, “O varsa ben yokum.” resti çekmişti. Çebi buna rağmen Kocadağ’ı listeye alıp karşılık verdi. Bunun üzerine Mesut Urgancılar, yeni yönetimde yer almayacağını duyurdu.

Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL







