Beşiktaş ’ın Chelsea’den kiraladığı Michy Batshuayi, deplasmanda 3-2’lik galip gelinen Antalya karşılaşmasında takımının kaydettiği 3 golde de vardı.

Rıdvan’ın attığı ilk golde asisti veren isim olan Larin’e topu çıkaran Belçikalı yıldız, 65’te kendisi sahneye çıktı ve ağları sarstı, Rachid Ghezzal’ın fileleri havalandırdığı topta da asist yaptı.

4 gole katkı sağladı!

Siyah beyazlılardaki 5 maçında 3 gol, 1 asistle toplamda 4 gole direkt katkı sağlayan ‘Batsman’ lakaplı ünlü futbolcu, dün kaleye çektiği 6 şutla sahanın en iyisi oldu.

Bunların 2’sinde isabet sağlayan siyah beyazlı oyuncu, ayrıca ceza sahası içinde 10 kez buluştu. Batshuayi, 6 ikili mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve 2 defa da çalım attı.