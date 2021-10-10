Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle hem Süper Lig ’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde eksiklerin yokluğunu hisseden Kara Kartal’a, Milli ara ilaç gibi geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı oyuncuların iyice dinlenmesi için izni uzattı ve pazartesi günü top başı yapma kararı aldı. Bu dönemde sakatlıkların düzelmesi, Yalçın’ın yüzünü güldürdü. Welinton, Ghezzal, Alex ve Necip, takımın izinli olduğu günlerde de bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Teknik ekipten sıfır risk

Sergen Yalçın ve sağlık ekibi, sakatlıklar ile ilgili sürekli görüş alışverişinde bulunurken tamamıyla iyileşmeyen oyuncuların riske edilmeyeceği belirtiliyor. Şu anda sakatlığı düzelmeyen isimlerin başında Kevin N’Koudou geliyor. Fransız kanat oyuncusunun 25 Ekim’deki Galatasaray derbisine yetişmesi de beklenmiyor. Takımın tecrübeli ismi Mehmet Topal’ın durumunun ise belirsiz olduğu kaydedildi. Diğer futbolcuların ise cuma günkü Başakşehir maçına kadar hazır duruma geleceği tahmin ediliyor.









Kulübe de güçlenecek!

Siyah-Beyazlılar’da yıldızların bir bir sakatlığını atlatması sonrasında Kara Kartal, cuma günkü Başakşehir karşılaşmasına ideale yakın kadrosuyla çıkacak. Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Welinton, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Salih Uçan’la birlikte koronavirüs süreci tamamlanan Francisco Montero’nun takıma katılmasıyla Kartal eski gücüne ulaşacak. Başakşehir deplasmanında; Domagoj Vida, Welinton, Ghezzal ve Teixeira’nın maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.