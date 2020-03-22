Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Tüm dünyada etkisini yoğun biçimde hissettiren corona virüsü (COVID-19) salgını sebebiyle yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta forması giyen ABD’li basketbolcusu Toddrick Gotcher’ın menajeri Obrad Fimic, oyuncusunun corona virüsü salgını nedeniyle ülkeden ve takımdan ayrıldığını açıklandı.

Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Toddrick Gotcher, Beşiktaş’ın önemli bir parçasıydı ve corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’den ayrıldı ve ailesinin yanına gitti. Toddrick’in 3 aylık da alacağı vardı” ifadelerini kullandı.



