Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ayhan Avcı oldu. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk 6 haftasında galibiyet elde edemeyen ve Erdal Erdinç ile yollarını ayıran Siyah Beyazlı ekip, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'da görev alan Avcı'nın başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğü görevine Ayhan Avcı getirilmiştir. Ayhan Avcı’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Avcı kimdir, kaç yaşında? Ayhan Avcı’nın başarıları...

15 Şubat 1972 doğumlu Ayhan Avcı, antrenörlük kariyerine 1996-1997 sezonunda Fenerbahçe ’de başladı. 1998-1999 ve 1999-2000 yıllarında Erdemir’in başantrenörlük görevini üstlenen Avcı, 2001-2004 yılları arasında 3 sezon İstanbul Üniversitesi’ni çalıştırdı. 2004-2005 sezonunda tekrar Erdemir’in başına geçen Ayhan Avcı, 2005-2007 yılları arasında Galatasaray ’ın başantrenörlük görevini üstlendi. 2007-2008 sezonunda Kayseri Kadın Basketbol Takımının başına geçen Ayhan Avcı, 2021-2022 sezonu başına kadar Kayseri’yi çalıştırdı.

U16, U18 ve U20 milli takımlarını birçok kez çalıştıran Ayhan Avcı, 2019-2021 yılları arasında Romanya A Milli Kadın Basketbol Takımının başantrenörlük görevini üstlendi. Ayhan Avcı’nın başarıları şöyle:

2012, 2013, 2017 - EuroCup Final, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final, 2014- EuroLig Son 8, 2015- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Final, 2016 - Türkiye Kupası Yarı Final, 2017 – Türkiye Kupası Final.