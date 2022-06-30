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Son dakika! Beşiktaş'ta Atiba ile 1 yıl daha

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam edecek. Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu 39 yaşındaki orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaştı.

30 Haziran 2022, Perşembe 09:25 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ta Atiba ile 1 yıl daha

Beşiktaş , sözleşmesi sona eren ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam edecek. Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu 39 yaşındaki orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaştı. 

Kanadalı futbolcunun 1 yıllık imzayı atıp, sezon sonunda futbolculuk kariyerini noktalayacağı bildirildi. Atiba geçen sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkıp, 3 gol atarken 2 asist kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı kulübe 2013-2014 sezonunda transfer olmuştu.

Sabah


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