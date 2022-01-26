Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Beşiktaş 'tan 20 yaşındaki sağ kanat Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Siyah Beyazlı ekipte sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle süre bulmakta zorlanan genç futbolcu 2020-2021 sezonunda da yine Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymişti.

Kariyerinde toplam 27 maça çıkan futbolcu 5 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz Beşiktaş’tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic’e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz.











