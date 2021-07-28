Beşikaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Rachid Ghezzal transferine ilişkin sözlerine de cevap verdi.





'Biz şimdi Beşiktaş 'ı tehlikeye mi sokacağız?'

İlk olarak basın mensuplarına konuşan Burak Elmas; Rachid Ghezzal transferine ilişkin, "Ghezzal'ı hocamız çok istedi. Bence Ghezzal'ın yaşı gereği son kontratı. Primleriyle birlikte, masada 3.8 milyon avro vardı. Bir-iki aylık takdir için Galatasaray'ın geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaya ilişkin yorumunu paylaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız? Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu" ifadelerini kullandı.









'Başka takıma ait bir futbolcuyla görüşmedik'

Burak Elmas'ın daha önce transfer sürecine ilişkin yaptığı, 'Bir kulübümüzün, resmi bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Centilmenliğin karşılıklı olması gerekir' ifadelerine de cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Biz hiçbir müdahale etmedik ama bir başka takıma ait bir futbolcuyla da görüşmedik. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık" dedi.

'Bu senenin de favorisi Beşiktaş'tır'

Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirten Beşiktaş Başkanı, "Eski kadroyu bozmamaya çalışacağım dedim ve bozmamaya çalışıyorum, bu sene 1-2 ilaveyle daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu senenin favorisi Beşiktaş'tır, ben yine iddia ediyorum" dedi.

Rosier ve Ghezzal müjdesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi; geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak foram giyen ve bu sezonki durumları merak edilen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferlerine ilişkin ise, "Rosier ve Ghezzal transferinde son aşamaya geldik. Transfer yakın diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'Alex Teixeira'da git gel yaşıyoruz'

Taraftarın çok merak ettiği Alex Teixeira transferindeki son duruma ilişkin de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Alex Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcular en iyi ücreti almaya çalışıyor haklı olarak, biz de en azını vermeye çalışıyoruz. İmza atılmadan transfer yapılmış sayılmaz" dedi.