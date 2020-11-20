Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta spor medyasıyla bir araya gelirken, mevcut mali durum ve hedeflere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geleceği kurtarmak için acı çektiklerinin altını çizen Başkan Çebi, Genel Sekreter Mesut Urgancılar’ın sunum yaptığı toplantıda şunları söyledi:

- Biz kendimizi ve yaptıklarımızı yeterince anlatamadık. Beşiktaş’ın hedeflerinde bir sapma yok diyoruz. Biz mali başarı ile sportif başarının bir arada yürümesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çok çabaladık. Giderleri azalttık. Örneğin tüm ihaleler için komisyon kurduk. Bu komisyon kararı olmadan hiçbir şey yapmadık.

Aylık 9 milyon tasarruf

-Göreve geldiğimizde mayıs ayına kadar 740 milyon TL ödemesi vardı kulübün. 120 milyon TL (yönetim kurulu) kişisel katkı sağladık. 50 milyon TL yeni sponsor anlaşması yaptık. 100 milyon TL kişisel kefalet ile kaynak bulduk. 56 milyon TL bağış aldık. Bunun 14.5 milyonu yönetimin üye ve yakınlarından geldi. Temlikli gelirlerimizden de bankalarla anlaşarak 400 milyon TL bulduk.

-Göreve gelirken taraftara şampiyonluğun zor olduğunu söylemek yanlış olurdu. Çünkü bunun aksi parayla şampiyonluk oluyor imajı vermektir. Biz bundan sakındık. Paramız yok, sıkıntımız var, ama şampiyon olabilirim... Bizim anlayışımız bu. Ben hocama da, takımıma da güveniyorum. Bugün param yok şampiyon olamam, yarın param var şampiyonum olmaz. Bakın eskiye. 35 milyon euroluk takımımız şampiyon oldu. 92 milyonluk takımımız ise ligi 4. bitirdi.

-Futbol takımının ekim ayı ödemelerini yaptık. Sadece 18 günlük alacakları var. Onu da ay başında yatırırız. Personelimizi yüzde 12.5 azalttık. Ama bu maaş yükümüze yüzde 25 yansıdı. Aylık 9 milyon TL tasarrufumuz var. Peki bunları hangi şartlarda yaptık? Beinsport’tan 100 milyona yakın paramızı alamazken. Maç günü gelirlerden 100 milyon Tl kaybımız varken yaptık bunları.

- Bana hep, ‘Ağlayacaksan bırak git’ diyorlar. Ben ağlamıyorum. Bir tablo ortaya koyuyorum ve bilin bunu diyorum. Biz şu anda acı çekiyoruz. Ama bu acıları gelecek 10 yıl için çekiyoruz. Şu anda acı çeken, gelecekte bunun sefasını sürer. Tıpkı basketbolda olduğu gibi üreten bir Beşiktaş yaratmak istiyoruz.

‘19 milyon istedi’

Trabzonspor’la anlaşan eski teknik direktör Abdullah Avcı ile yaşanan problemi değerlendiren Başkan Çebi, “Avcı, Beşiktaş’tan 1 yıl için 12 milyon TL, Trabzon’dan ise 6 milyon TL alıyor. Neden? Biri bunu açıklasın. Avcı’nın 36 milyon alacağının 6 milyonunu ödedik. 11 milyon Trabzon’dan alacak. Avukatı geriye kalan 19 milyonu ödeyin diye yazı gönderdi. Elbette onun hakkı var Beşiktaş’ta ama bunun abi- kardeş hukuku içinde çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Orman’a tepki

Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman döneminde yapılan bazı anlaşmalar yüzünden sıkıntılar yaşadıklarının altını çizdi. Çebi, “Benim işim hesaplaşmak değil. Ortaya gerçekleri koyup genel kurula gitmek. Bakın iki örnek vereyim. Gerede Tesisleri, 117 bin TL’ye kiralanmış. Kira ödenmezse tazminat 5 milyon dolar. O arazi 5 milyon etmez! Beşiktaş Belediyesi ile yapılan anlaşma var. 3 yıllık anlaşma yapılmış ama kira ödenmemiş, belediye geri almış. Oraya sadece dekorasyona 11 milyon yatırılmış. Yazık” ifadelerini kullandı.